Naci Görür reklam yüzü olmuştu: Şener Üşümezsoy da Taş Yapı'nın patronuyla meyhanede görüntülendi

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından, kentin kalbindeki devasa inşaata hız kesmeden devam eden Taş Yapı ile tartışmalar sürerken, deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile firma patronu Emrullah Turanlı meyhanede görüntülendi.

O anlar İstanbul'daki işletmenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Emrullah Turanlı

Şişli'nin kalbine 'Taşyapı' hançeri! Bakanlık önünü açtı

NACİ GÖRÜR REKLAM YÜZÜ OLMUŞTU

Taş Yapı ile ilgili tartışmalar sürerken, bir diğer deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün firmanın reklamlarında yer alması tepki çekmişti.

Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Prof. Dr. Görür, şirketten hiçkimseyi yakın zaman dek tanımadığını söylemişti.

Görür yaptığı açıklamada şunlara yer vermişti:

"Bazı kendini bilmezler, insana sevgi ve hizmet duygusundan yoksun insanlar, yalan yanlış yazarak Taş Yapının reklam yüzü olduğumu söylüyorlar. Hiç ilgim yok, düne kadar tanımazdım bile. Ben insanı, sever ve sayarım. İnsanlara düşmanca yaklaşmam. Bana göre her insan kutsaldır. Nitekim Şişli’de 'Çocuklar için deprem farkındalığı' konusu açılınca ilgilendi."

" Çok sayıda deprem kitapları, defterler, boyalı kalem ve deprem çantası alıp dağıtacağını, konuşma için yer tahsisi ve duyuru yapacağını söyledi ve deprem farkındalığı için hiçbir şey beklemeden destek olacağını söyledi. Biz de teşekkür ettik."

"Mesele bu kadar. İnsan sevgisi olmayan, düşmanlık duygusu içinde kıvranan kötü insanlar yalan yanlış bu işi karıştırıyorlar. Bana ne kim nereye ne yapmış, ne zaman yapmış, devletin işi. Resmi organlar ne yapmış bilemem. Bizim işimiz insanlarımız ölmesin. Deprem dirençli kentler oluşturalım. Ucuz kahramanlara ihtiyaç yok. Sevgiyle."

Rezidans projesi de iddianamede: Taş Yapı'nın şikayetine Şişli'ye kayyum olan kaymakam soruşturma izni vermemiş

TAŞ YAPI HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR

Uzun süredir tartışmaların odağında olan ve Şişli'de 72 katlı bir rezidans projesiyle gündeme gelen Taş Yapı İnşaat'ın sahibi Emrullah Turanlı'nın tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkındaki şikayeti de İBB iddianamesinde yer aldı.

İddianameye yansıyan bilgilere göre, Şişli Belediyesi’ni kayyum olarak yöneten Şişli Kaymakamı, Turanlı’nın şikâyetiyle ilgili soruşturma izni vermediği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Turanlı'nın şikayetine ilişkin açıklamalarda bulunan Şahan, hiçbir müteahhit ile bir derdi olmadığını ve Turanlı ile hiç yüz yüze gelmediğini belirtmişti.