Naci Görür: Artçılar sürüyor, bölge gerilme altında!

Yayınlanma:
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

kutahya-001.jpg

AFAD'ın NSosyal hesabından meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

aaa.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Simav'da saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından şunları ifade etti:

"Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,5 deprem oldu. Simav Grabeninde olduğu belirtiliyor. Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay. Depremin hangi fayda olduğu, yönleri belirtilmelidir. Geçmiş olsun"

nacigorur.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

