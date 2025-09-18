Müsavat Dervişoğlu: Orkun Özeller asla yalnız değildir!

Emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepkiler sürerken bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Dervişoğlu, tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller için destek mesajı paylaştı.

Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir!" ifadesini kullandı.

Son Dakika | Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye süreci üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren emekli Albay Orkun Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Özeller, adliyeden gönderdiği mesajda "Tutuklansam bile biz kazandık. Türk Milleti kazandı, mutluyum" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller'in ifadesi ortaya çıktı

Ordu Adliyesi'nde ifade veren Özeller, yine Ordu Adliyesi’nden SEGBİS yoluyla çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklandı.