Son Dakika | Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller MHP lideri Devlet Bahçeli’nin şikayeti sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı.

BAHÇELİ'NİN ŞİKAYETİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Terörsüz Türkiye adı verilen süreci üzerinden eleştiren emekli Albay Orkun Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verilen Özeller'in Ordu Adliyesi'nde ifade verdi.

Emekli Albay Orkun Özeller

İfadesinde 28 yıl TSK' da görev yaptığını ve bu süre zarfında PKK terör örgütü ile çok sayıda çatışmaya girdiğini belirten Özeller, "Ben icra ettiğim tüm görevleri, tüm operasyonları, tüm çatışmaları devletimin vermiş olduğu emir, görev ve sorumluluklar doğrultusunda yerine getirdim. Bugün kucağımda şehit verdiğim arkadaşlarımın evlatlarına karı sorumluluk hisseden bir Türk askeriyim" diyerek süreç ile ilgili rahatsızlığını şöyle dile getirdi:

"Başlatılan süreç ile PKK terör örgütü başının Meclis'e davet edilmesi, kendisine kurucu önder denilmesi ve bu bebek katilinin sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi onun meşru zemine çekilmesi hak verirsiniz ki her Türk evladı gibi benim de kanıma dokunup canımı yakmıştır.

Bu gelişmeler pek çok vatandaşımızda olduğu gibi bende de öfke ve adeta nefret uyandırmıştır Abdullah Öcalan'a karşı. Dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımlarda tamamıyla Abdullah Öcalan'a yönelik hakaretler, terörist başı sevicilerini rahatsız eden söylemler olarak yaptım ve bu şekilde anlaşıldığımı değerlendiriyorum"

"YALNIZCA DEVLET BAHÇELİ'Yİ DEĞİL DİĞER SİYASİLERİ DE ELEŞTİRDİM"

Emekli albay Devlet Bahçeli'nin şikayetiyle gözaltına alınmasına ilişkin de ifadesinde şunları söyledi:

"Kendisi önemli bir siyasi figürdür. Ben bu paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında söyledim. Hakaret kastım bulunmamaktadır. Ben Devlet Bahçeli PKK terör örgütünün lideridir demedim. Yaptığı açıklamaların halk nezdinde böyle anlaşıldığını söylemeye çalıştın. Bunlar da Türk milletinde derin yaralar açmış ve öfkeye yol açmıştır.

Bu öfkelenen kişilerden biri de benim. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Ben devletinin menfaati ve faydası için başlatılan bu sürecin ülke için doğru olmadığım ve ülkeyi felakete sürüklediğini düşündüğümden dolayı yalnızca Devlet Bahçeli'yi değil diğer siyasileri de eleştirdim. Buna ilişkin paylaşımların sosyal medyada gözükmektedir. Son sözüm. Ne mutlu Türk'üm diyene"

EMEKLİ ALBAY ORKUN ÖZELLER TUTUKLANDI

İfadesinin ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Özeller, adliyeden gönderdiği mesajda "Tutuklansam bile biz kazandık. Türk Milleti kazandı, mutluyum" dedi.

Ordu Adliyesi’nden SEGBİS yoluyla çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMİŞİTİ

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerin ardından ölüm tehdidi de almıştı.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, emekli Albay Orkun Özeller'in eleştirisine şöyle yanıt vermişti:

"Bu kuduz itin başına her şey gelebilir. Ağzından köpükler saçarak havlayan bu itin durması toplumun huzur ve sükunun sağlanması açısından çok mühimdir yetkililer bu doğrultuda önlem almalıdır. Yoksa her neredeyse bulup bu p...i seve seve susturmanın yolu bize çocuk oyuncağıdır!"