Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller'in ifadesi ortaya çıktı
Emekli Albay Orkun Özeller, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri sonrası sosyal medyada MHP yönetici ve üyelerinden gelen tehditlerin ardından gözaltına alındı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verilen Özeller'in Ordu Adliyesi'nde ifade verdiği belirtildi.
"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞININ MECLİS'E DAVET EDİLMESİ KANIMA DOKUNDU"
Özeller'in savcılık ifadesinde, "Özeller'in ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz "OrkunOzeller rumuzlu X (twitter) hesabe bana aittir ve yalnızca benim kullammdadır. Hesabı yaklaşık 7-8 senedir kullanmaktayım. Bana okumuş olduğunuz paylaşımları ben yaptım. Öncelikle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. 28 yıl TSK' da görev yaptım ve bu görev süremin tamamı PKK terör örgütü ile mücadeleyle geçti. Girmediğin çatışma kalmadı, kucağımda şehit verdim, arkadaşlarım gazi oldu.
Ben icra ettiğim tüm görevleri, tüm operasyonları, tüm çatışmaları devletimin vermiş olduğu emir, görev ve sorumluluklar doğrultusunda yerine getirdim. Bugün kucağımda şehit verdiğim arkadaşlarımın evlatlarına karı sorumluluk hisseden bir Türk askeriyim.
Başlatılan süreç ile PKK terör örgütü başının Meclis'e davet edilmesi, kendisine kurucu önder denilmesi ve bu bebek katilinin sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi onun meşru zemine çekilmesi hak verirsiniz ki her Türk evladı gibi benim de kanıma dokunup canımı yakmıştır.
Bu gelişmeler pek çok vatandaşımızda olduğu gibi bende de öfke ve adeta nefret uyandırmıştır Abdullah Öcalan'a karşı. Dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımlarda tamamıyla Abdullah Öcalan'a yönelik hakaretler, terörist başı sevicilerini rahatsız eden söylemler olarak yaptım ve bu şekilde anlaşıldığımı değerlendiriyorum" denildi.
"HAKARET YA DA SUÇLAMA YOK"
Paylaşımlarında herhangi bir hakaret, suçlayıcı ve şahıslara yönelik söylemler yer almadığını söyleyen Özeller, "Türkiye de son dönemde yaşanan gelişmeler ve benim söylemlerim ancak PKK terör örgütü ve yandaşlarını rahatsız edecek söylemlerdir. Öncelikle yazdıklarıma bakıldığı zaman kulluk sadece yaradana yapılır, ona kul olmayana kafir denir.
Dolayısıyla benim orada kast ettiğim Allah'a kul olmadığını ve başkasının kulu olduğunu düşünenlere yöneliktir. Herhangi bir şahsa ya da gruba yönelik değildir. Sadece zihniyete karşı olarak ifade edilmiş bir sözdür. PKK halen kanunlarımıza göre bir terör örgütüdür. Vahşi katliamlar yapan bebek katilinin yomonigi bir terör örgütüdür. Biz de yıllarca terörle müzakere olmaz mücadele olur düsturuyla görev aldık ve devlet de bizi bu anlayışla yetiştirdi.
Şimdi Devlet Bahçeli'nin söylediği sözlerin bu terör örgütü tarafından yapılıyor olması sadece ben değil herkeste bu terör örgütünün Bahçeli'nin sözlerine göre hareket mi ediyor sorusunu oluşturmuştur.
"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA SÖYLEDİM"
Kendisi önemli bir siyasi figürdür. Ben bu paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında söyledim. Hakaret kastım bulunmamaktadır. Ben Devlet Bahçeli PKK terör örgütünün lideridir demedim. Yaptığı açıklamaların halk nezdinde böyle anlaşıldığını söylemeye çalıştın. Bunlar da Türk milletinde derin yaralar açmış ve öfkeye yol açmıştır.
Bu öfkelenen kişilerden biri de benim. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Ben devletinin menfaati ve faydası için başlatılan bu sürecin ülke için doğru olmadığım ve ülkeyi felakete sürüklediğini düşündüğümden dolayı yalnızca Devlet Bahçeli'yi değil diğer siyasileri de eleştirdim. Buna ilişkin paylaşımların sosyal medyada gözükmektedir. Son sözüm. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadeleri yer aldı.