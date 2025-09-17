Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller'in ifadesi ortaya çıktı

Emekli Albay Orkun Özeller, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri sonrası sosyal medyada MHP yönetici ve üyelerinden gelen tehditlerin ardından gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verilen Özeller'in Ordu Adliyesi'nde ifade verdiği belirtildi.

Özeller'in savcılık ifadesinde, "Özeller'in ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz "OrkunOzeller rumuzlu X (twitter) hesabe bana aittir ve yalnızca benim kullammdadır. Hesabı yaklaşık 7-8 senedir kullanmaktayım. Bana okumuş olduğunuz paylaşımları ben yaptım. Öncelikle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. 28 yıl TSK' da görev yaptım ve bu görev süremin tamamı PKK terör örgütü ile mücadeleyle geçti. Girmediğin çatışma kalmadı, kucağımda şehit verdim, arkadaşlarım gazi oldu.

Ben icra ettiğim tüm görevleri, tüm operasyonları, tüm çatışmaları devletimin vermiş olduğu emir, görev ve sorumluluklar doğrultusunda yerine getirdim. Bugün kucağımda şehit verdiğim arkadaşlarımın evlatlarına karı sorumluluk hisseden bir Türk askeriyim.

Başlatılan süreç ile PKK terör örgütü başının Meclis'e davet edilmesi, kendisine kurucu önder denilmesi ve bu bebek katilinin sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi onun meşru zemine çekilmesi hak verirsiniz ki her Türk evladı gibi benim de kanıma dokunup canımı yakmıştır.

Bu gelişmeler pek çok vatandaşımızda olduğu gibi bende de öfke ve adeta nefret uyandırmıştır Abdullah Öcalan'a karşı. Dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımlarda tamamıyla Abdullah Öcalan'a yönelik hakaretler, terörist başı sevicilerini rahatsız eden söylemler olarak yaptım ve bu şekilde anlaşıldığımı değerlendiriyorum" denildi.