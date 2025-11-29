Müsavat Dervişoğlu Öcalan görüşmesini neden gözlerden kaçırıldığını açıkladı

MHP lideri Devlket Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı ile başlayan süreç, TBMM'de kurulan komisyonun İmralı'ya gidişi ile sürdü. İktidar medyasının deşifre ettiği Öcalan görüşmesi, öncesinde Bahçeli'nin 'Ben giderim' çıkışı sonrasında AKP tarafından gizlenmesiyle muammaya dönüştü.

İmralı'da ne konuşulduğuna dair İmralı'ya gidenlerin açıkladığı notlar soru işaretlerini daha da artırırken İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Öcalan ziyaretine ve sürecin yürütülme şekline çok sert çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin başından itibaren durduğu mesafeyi de eleştiren Dervişoğlu, "Gidenler de gönderenler de suç işlediklerini biliyorlar" dedi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ÖCALAN GÖRÜŞMESİNİ NEDEN GÖZLERDEN KAÇIRILDIĞINI AÇIKLADI

AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit'ten oluşan İmralı heyetinin süreç komisyonu adına Öcalan ile resmen görüşmesinin yankıları sürerken Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Ankara kulislerinde "AKP şimdi hasarı görünmez kılmaya çalışıyor" sesleri yükseldi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, görüşmenin öncesi ve sonrasında yaşananlar için “Suç işlediklerini biliyorlar, milletten korkuyorlar” dedi. Bazı medya kuruluşlarına “İmralı’ya gidişi fazla öne çıkarmayın” yönünde talimat verildiği iddialarını da değerlendiren Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye’ye günlerce İmralı Adası’ndaki terörist Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidilip gidilmemesini konuşturdular. Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi için bunun şart olduğunu söylediler. Bu aslında cani başının ve siyasi sözcülerinin talebiydi. Sanki AKP ve MHP bunu istiyormuş algısı yarattılar."

"Gittiler ama gitmemiş gibi yaptılar. Madem bu kadar hayatiydi, neden iktidar medyası teröristin ayağına gidilmesini küçük haberler olarak gördü? Bugüne kadar vaki midir, iktidarın bu kadar önemli dediği bir işin, iktidar medyasında bu kadar küçük haber olması? Değildir"

"Orada ne konuşuldu? Kim ne dedi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ancak DEM temsilcisinin verdiği bazı notlardan öğreniyoruz. Neden? Çünkü iktidar ve ortağı millete rağmen bir iş yaptığının farkında. Milletin bu ziyarete karşı olduğunun farkında. Milletten korktukları için bir sis perdesi oluşturdular."

"İKİ ERDOĞAN ARASINDA ÇELİŞKİ VAR"

"Aklı başında hiçbir ülkede Meclis, teröristin ayağına gitmemiştir. Gidenler de gönderenler de suç işlediklerini biliyorlar. Her konuda tek adamlık yapan, her kararı kendi veren sayın Erdoğan, bu konuda topu Meclis’e ve komisyona attı."

"Bunun anlamı şudur: Ayıplı bir iş yaptıklarını ve milletimizin bu konudaki tavrını biliyor, tepkisinden çekiniyor. O yüzden yarın ihtiyaç halinde, ‘Ben yapmadım Meclis yaptı’ diyebilmenin zeminini hazırlıyor."

"Cumhurbaşkanı olarak mesafeli duruyor, AKP Genel Başkanı olarak ‘Gidin’ diyor. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Başkanı Erdoğan arasında bir çelişki var. O çelişkinin gerekçesi, millete rağmen adım atmaları"

"Şundan emin olunuz: Türk Milleti, teröristi Meclis’e getirmeyi göze alamayınca, Meclis’i teröristin ayağına götürenleri affetmeyecek. Devletine ve millî iradenin haysiyetine yapılan bu hakareti asla affetmeyecek. Bir kişinin ve onun ortağının siyasi hırsları yüzünden, binlerce yıllık devlet geleneğinin, teröristin önüne kilim edilmesini asla affetmeyecek. Bunu yapanlara bir kez daha hatırlatırım ki; adalet karşısında, ihanetin zaman aşımı yoktur.”