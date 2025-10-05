Murat Çalık 200 gündür tutuklu: Umuttan ve adaletten bir an bile uzaklaşmadım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart tarihinde başlayan operasyonlar kapsamında tutuklanan CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluğunun üzerinden bugün tam 200 gün geçti.

KANSER RİSKİ BULUNUYOR

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören ve tutukluluk sürecinde lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık, tutukluluğunun 200. gününde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"UMUTTAN VE ADALETTEN BİR AN BİLE UZAKLAŞMADIM"

Çalık, 200 gündür ailesinden sevdiklerinden ve Beylikdüzü'nden uzakta olduğunu, ancak adalet ve yeniden kavuşmasına olan inancından bir an dahi uzaklaşmadığını ifade etti:

19 Mart’tan bu yana 200 gün geçti. 200 gündür uzağım; ailemden, sevdiklerimden, Beylikdüzü'mden. Ama umuttan, adaletten ve tekrar kavuşacağımıza olan inancımdan bir an dahi uzaklaşmadım.



Moralimi ve inancımı güçlü kılan sizlersiniz. İyi ki varsınız. pic.twitter.com/pd0he1ErtI — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) October 5, 2025