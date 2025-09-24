Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında açıklama! Avukatları duyurdu

Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatları, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Özgür Çelik, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tekrar hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çelik, Çalık'ın sağlık durumunun ciddiyetini ve tutukluluk koşullarını vurgulayarak, "Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış. Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun" ifadelerini kullandı.

Çalık'ın geçmişte iki kez kanser tedavisi gördüğü, lenfoma şüphesiyle ameliyat edildiği ve ardından anjiyo olduğu biliniyor.

AVUKATLARI SÜRECİN PLANLI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Özgür Çelik'in bu açıklamasının ardından, Murat Çalık'ın avukatları sosyal medya üzerinden bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada, hastaneye sevk durumunun acil bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığı ve ani bir hastaneye kaldırma hali olmadığı vurgulandı.

Avukatların açıklaması şu şekilde:

"Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık hakkında sosyal medyada hastaneye kaldırıldığı yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki söz konusu durum acil bir rahatsızlık veya ani bir hastaneye kaldırılma hali değildir. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda, geçmişte geçirmiş olduğu rahatsızlıkların tekrarlamaması ve sağlık durumunun korunması amacıyla müvekkilim, tedbiren sağlık kontrollerine yönlendirilmiştir. Bu süreç tamamen koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına ilişkindir."

Anayasa Mahkemesi (AYM), daha önce Çalık'ın sağlık sorunları nedeniyle yaptığı tahliye talebini reddetmiş ancak sağlık durumunun korunması için gerekli tüm önlemlerin alınması yönünde bir tedbir kararı vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

