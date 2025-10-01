Muhtarın sır ölümü! Soruşturma başlatıldı

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer (49), Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunduğu bir apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Büyükkarakarlı Mahallesi'nin 49 yaşındaki muhtarı İrfan Yavuzer, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın dördüncü katındaki dairenin balkonundan düştü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

Yavuzer'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İrfan Yavuzer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

İTÜ öğrenci yurdunda şüpheli kadın ölümüİTÜ öğrenci yurdunda şüpheli kadın ölümü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Yavuzer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın kaza mı, intihar mı, yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak
İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi
Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu
