Muhtarın sır ölümü! Soruşturma başlatıldı

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Büyükkarakarlı Mahallesi'nin 49 yaşındaki muhtarı İrfan Yavuzer, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın dördüncü katındaki dairenin balkonundan düştü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

Yavuzer'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İrfan Yavuzer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Yavuzer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın kaza mı, intihar mı, yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için başlatılan soruşturma sürüyor.