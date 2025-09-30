İTÜ öğrenci yurdunda şüpheli kadın ölümü

Olay, Maslak'taki İTÜ Altan Edilge Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Sıla Ahsen Tuluk, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki pencereden düştü. Yurdun bahçesinden gelen sesi duyan diğer öğrenciler, dışarı baktıklarında Tuluk’un zemin katta hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm sebebimin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemelerde bulundu.

Şüpheli kadın ölümü: Su kuyusunda bulundu

CENAZESİ ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Genç kadının cenazesinin, yarın Antalya'nın Kepez ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.