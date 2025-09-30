İTÜ öğrenci yurdunda şüpheli kadın ölümü

İTÜ öğrenci yurdunda şüpheli kadın ölümü
Yayınlanma:
Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) ait Altan Edilge Kız Öğrenci Yurdu’nda, üniversite son sınıf öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk, 4'üncü kattaki odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Maslak'taki İTÜ Altan Edilge Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Sıla Ahsen Tuluk, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki pencereden düştü. Yurdun bahçesinden gelen sesi duyan diğer öğrenciler, dışarı baktıklarında Tuluk’un zemin katta hareketsiz yattığını gördü.

istanbul-sariyerde-yurdun-4uncu-kati-940164-279167.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

istanbul-sariyerde-yurdun-4uncu-kati-940163-279167.jpg

Ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm sebebimin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemelerde bulundu.

istanbul-sariyerde-yurdun-4uncu-kati-940168-279167.jpg

Şüpheli kadın ölümü: Su kuyusunda bulunduŞüpheli kadın ölümü: Su kuyusunda bulundu

CENAZESİ ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Genç kadının cenazesinin, yarın Antalya'nın Kepez ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Türkiye
Belediye Başkanı barajlardaki suyun tamamen biteceği kritik tarihi açıkladı!
Belediye Başkanı barajlardaki suyun tamamen biteceği kritik tarihi açıkladı!
Geçen yıl heyelanda 4 kişi can vermişti! Artvinliler “Daha kaç kişi ölecek” diyor
Geçen yıl heyelanda 4 kişi can vermişti! Artvinliler “Daha kaç kişi ölecek” diyor