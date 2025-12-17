Muhasebe ücretlerine yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Mali müşavirlik hizmetlerinde gelecek yıl uygulanacak ekonomik kriterler ve asgari ücretler resmiyet kazandı. Resmi Gazete’de yer alan yeni tarifeye göre, defter tutma bedelleri işletme yapısı ve hacmine göre 515 lira ile 11 bin 734 lira arasındaki geniş bir skalada uygulanacak. Şirketlerin kuruluş işlemlerine yönelik danışmanlık ve operasyonel süreçler için ödenecek tutar 14 bin 597 liraya kadar ulaşırken, yapısal değişiklik işlemlerinde bu rakam 15 bin 684 lira olarak sınırlandırıldı.

Elektrik dağıtım şirketleri getiri oranı açıklandı

150 BİN LİRAYI GEÇMEYEN BELGELER İÇİN KARŞIT İNCELEME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Sektörü yakından ilgilendiren bir diğer önemli değişiklik ise karşıt inceleme prosedürlerinde yaşandı. Yayımlanan genel tebliğ uyarınca, KDV hariç tutarı 150 bin lirayı geçmeyen belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu kaldırıldı.

Ancak denetim mekanizmasının sürekliliği adına, bir mükelleften bir ay içerisinde yapılan mal ve hizmet alımlarının toplamı 450 bin lirayı aşarsa, tutar ne olursa olsun karşıt inceleme yapılması zorunlu tutulacak.