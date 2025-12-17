Muhasebe ücretlerine yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Muhasebe ücretlerine yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mali müşavirlik hizmetlerinde gelecek yıl uygulanacak ekonomik kriterler ve asgari ücretler resmiyet kazandı. Resmi Gazete’de yer alan yeni tarifeye göre, defter tutma bedelleri işletme yapısı ve hacmine göre 515 lira ile 11 bin 734 lira arasındaki geniş bir skalada uygulanacak. Şirketlerin kuruluş işlemlerine yönelik danışmanlık ve operasyonel süreçler için ödenecek tutar 14 bin 597 liraya kadar ulaşırken, yapısal değişiklik işlemlerinde bu rakam 15 bin 684 lira olarak sınırlandırıldı.

Elektrik dağıtım şirketleri getiri oranı açıklandıElektrik dağıtım şirketleri getiri oranı açıklandı

150 BİN LİRAYI GEÇMEYEN BELGELER İÇİN KARŞIT İNCELEME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Sektörü yakından ilgilendiren bir diğer önemli değişiklik ise karşıt inceleme prosedürlerinde yaşandı. Yayımlanan genel tebliğ uyarınca, KDV hariç tutarı 150 bin lirayı geçmeyen belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu kaldırıldı.

Ancak denetim mekanizmasının sürekliliği adına, bir mükelleften bir ay içerisinde yapılan mal ve hizmet alımlarının toplamı 450 bin lirayı aşarsa, tutar ne olursa olsun karşıt inceleme yapılması zorunlu tutulacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Gazze'ye göndermek için 600 ton et alacaktı: Lübnanlı iş insanı milyonlarca lira dolandırıldı!
Gazze'ye göndermek için 600 ton et alacaktı: Lübnanlı iş insanı milyonlarca lira dolandırıldı!
Bir İHA Ankara'nın sınırına kadar nasıl girdi? "ROKETSAN tesislerine neredeyse taş atımı uzaklıkta"
Bir İHA Ankara'nın sınırına kadar nasıl girdi? "ROKETSAN tesislerine neredeyse taş atımı uzaklıkta"