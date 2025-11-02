Muğla'daki orman yangınında yeni gelişme

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda orman yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.