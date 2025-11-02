Muğla'daki orman yangınında yeni gelişme
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda orman yangını çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)