Muğla'daki orman yangınında yeni gelişme

Yayınlanma:
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda orman yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bodrum’da bot kayalıklara çarptı: 4 yaralıBodrum’da bot kayalıklara çarptı: 4 yaralı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Muğla'da doğal sit kıyımı: Çevreciler ayaktaMuğla'da doğal sit kıyımı: Çevreciler ayakta

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

