Bodrum’da bot kayalıklara çarptı: 4 yaralı

Bodrum’da bot kayalıklara çarptı: 4 yaralı
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez açıklarında 7 metrelik lastik botun kayalıklara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bodrum’un Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkisinde meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu 7 metre uzunluğundaki lastik bot, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle botta bulunan H.İ.Ç., T.Y.Y., O.C. ve M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

bodrumda-bot-kayaliklara-carpti-4-yara-994817-295137.jpg

Yaralılardan 2’si bölgedeki bir tekneyle Gümbet İskelesi’ne, diğer 2’si ise Deniz Kurtarma Derneği’ne ait ‘Yaşam’ ambulans botuyla Bodrum Marina’ya getirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

bodrumda-bot-kayaliklara-carpti-4-yara-994816-295137.jpg

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Yaşam
TIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandı
TIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandı
Cumhuriyet Bayramı ruhu sinema salonlarında sürüyor
Cumhuriyet Bayramı ruhu sinema salonlarında sürüyor