Bodrum’da bot kayalıklara çarptı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bodrum’un Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkisinde meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu 7 metre uzunluğundaki lastik bot, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle botta bulunan H.İ.Ç., T.Y.Y., O.C. ve M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2’si bölgedeki bir tekneyle Gümbet İskelesi’ne, diğer 2’si ise Deniz Kurtarma Derneği’ne ait ‘Yaşam’ ambulans botuyla Bodrum Marina’ya getirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.