Muğla'da doğal sit kıyımı: Çevreciler ayakta

Yayınlanma:
Muğla, İncekum'da yapılması planlanan “Çadırlı Konaklama ve Günübirlik Alan” projesine karşı çevreciler ve belediye hukuki süreç başlattı.

Marmaris'in Çamlı Mahallesi İncekum Mevkii'nde, özel koruma statülerine sahip doğal sit alanında planlanan turizm projesi tepkilere yol açtı. CLEO TUR adlı şirket tarafından yapılacak “Çadırlı Konaklama ve Günübirlik Alan” projesi için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi. Proje kapsamında 18 bin 287 metrekarelik alanda lüks çadır platformları, havuz, kır lokantası, seyir terası ve toplam 270 bağımsız birim yapılacak.

Proje dosyasında, 49 adet lüks çadır için 200 m²’lik platformlar ve 800 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde araç yolu bulunduğu belirtiliyor. Raporda “ağaç kesilmeyeceği” ifade edilse de, bitki örtüsünün temizleneceği ve 177 m³ kaya kırılacağı bilgisi yer alıyor.

whatsapp-image-2025-10-31-at-10-58-45-1.jpeg

MUĞLA'DA "AHŞAP" ÇELİŞKİSİ

Proje onayı sürerken, Akyaka’da turizm işletmelerindeki geleneksel Muğla tavanlarının “ahşap malzeme” kullanımı gerekçe gösterilerek söktürülmesi, bölgedeki koruma uygulamalarının tartışılmasına neden oldu.
Yerel çevreciler ve mimarlar, “Doğal sitte yoğun yapılaşmaya izin veriliyor, kültürel miras örneği ahşap tavanlar yasaklanıyor” diyerek kararlardaki çelişkiye dikkat çekti.

whatsapp-image-2025-10-31-at-10-58-04.jpeg

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gökova Akyakayı Sevenler Derneği, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Marmaris Kent Konseyi ve TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu, projeye karşı harekete geçti. Bölgenin Özel Çevre Koruma Alanı, Nitelikli Doğal Sit ve arkeolojik sit statülerine sahip olduğunu belirten STK’lar, projenin “geri dönüşü olmayan doğa tahribatına yol açacağı” görüşünde birleşti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, verilen ÇED kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı. Dava dilekçesinde projenin, üst ölçekli planlara, Kıyı Kanunu'na ve Orman Kanunu'na aykırı olduğu belirtildi.

whatsapp-image-2025-10-31-at-10-58-45.jpeg

"DOĞAYA TELAFİSİ OLMAYAN ZARAR" UYARISI

Çevre örgütleri, bölgede maki ve garig bitki örtüsü ile endemik türlerin bulunduğunu vurgulayarak, yapım süreci ve sonrasında bölgenin doğal yapısının bozulacağını ifade ediyor. Çevreciler, “Doğal sit alanları turizm yatırımlarıyla parça parça yok ediliyor” açıklamasında bulundu.

whatsapp-image-2025-10-31-at-10-58-45-2.jpeg

GÖZLER MAHKEME KARARINDA

İncekum’daki proje, Muğla’da doğa koruma ve turizm dengesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yargı süreci sürerken, çevre örgütleri ve bölge halkı projeye karşı mücadelesini sürdürüyor.
Kararın, bölgedeki benzer projeler için emsal niteliği taşıması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

