Muğla'da kayıp olarak aranıyordu: Acı haber geldi

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Emecik Mahallesi Alavara Mevkii'nde acı bir olay yaşandı. 46 yaşındaki Çınar Çümen, öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği tarlada, başlayan yağmur sonrasında yakın bir bölgedeki hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldı.

YAKINLARI HABER ALAMADI

Çümen'den uzun süre haber alınamaması üzerine endişelenen aile fertleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME) ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Oluşturulan ekipler, kayıp şahsı bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Çınar Çümen, akşam saatlerinde bir ağacın altında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çümen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çınar Çümen'in cansız bedeni, adli işlemlerin tamamlanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.