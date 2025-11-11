Kayıp otizmli Veysel'den acı haber

Kayıp otizmli Veysel'den acı haber
Yayınlanma:
Elazığ’da 5 Kasım’da öğle saatlerinde evden çıkıp, bir daha dönmeyen otizmli Veysel Bilen'in, arama çalışmalarının 7'nci gününde, Bingöl kara yolu üzerindeki bir arıtma tesisinin yakınında cansız bedeni bulundu.

Elazığ’ın Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım günü öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel Bilen kaybolmuştu.

AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmlarında, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlık alanlarda yoğunlaştırıldı.

elazigda-kayip-otizmli-veyselin-cansiz.jpg

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 7'nci gününde otizmli Bilen'in, Bingöl kara yolu üzerindeki bir arıtma tesisinin yakınında cansız bedeni bulundu.

elazigda-otizimli-kayip-cocuk.jpg

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından Veysel Bilen' ilşkin açıklamada bulundu.

Bilen, "05 Kasım 2025 tarihinde ilimizde kaybolan 11 yaşındaki evladımız Veysel Bilen'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları, altıncı gününde de aralıksız olarak sürdürülmüştür. Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, maalesef kayıp evladımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Özel Harekat timleri, Polis Su Altı Dalgıç Arama Kurtarma Timi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile desteklenen diğer polis birimlerimiz ile Jandarmamız, AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmüştür. Ekiplerimizce; Gümüşkavak, Aksaray Hicret, Kızılay, Yemişlik, Kesrik Mahalleleri ile Yeniköy, Yalnız köyü, Miyadun ve Tadım köyleri başta olmak üzere geniş bir alanda; yerleşim yerleri, kırsal bölgeler, kuyu, kanal, logar, foseptik çukurları, menfezler, dere yatakları, akarsular, mezarlıklar ve metruk yapılar havadan ve karadan titizlikle taranmıştır. Bu elim olay bizleri derinden üzmüştür. Küçük Veysel'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Arama çalışmalarında büyük bir fedakarlık ve gayretle görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

numan-hatioglu.png

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

