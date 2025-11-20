"Muğla'da benim de arazim olsun" diyenlere büyük fırsat: 20 bin liraya arsa satılacak

Türkiye'de milyonlarca kişinin hayali Muğla ve ilçelerinde bir yer sahibi olmak.

Bu kişiler için önemli bir fırsat ortaya çıktı. Marmaris Manşet'ten Ercan Arslan'ın haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Muğla’da hazine arazilerini cazip koşullarla satışa çıkarıyor.

12 hazine arazisini 10 Aralık 2025’te ihaleye çıkacak.

İŞTE ARSALAR VE BÜYÜKLÜKLERİ

Satışa çıkacak taşınmazların büyüklükleri ve konumları şöyle:

- Dalaman: 55,75 m², 54,07 m², 59,99 m², 19,09 m²

- Seydikemer: 1.360 m², 517,66 m², 1.190 m², 4.695 m², 305,78 m², 494,49 m², 273,69 m²

- Milas: 828,79 m²

İhalede başlangıç fiyatları 20 bin liradan başlayacak.

Bu fiyat nedeniyle ihaleye büyük ilgi olması bekleniyor.