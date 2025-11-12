Muğla'da ava çıktıktan sonra haber alınamayan emekli öğretmenden acı haber

Muğla'da ava çıktıktan sonra haber alınamayan emekli öğretmenden acı haber
Yayınlanma:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ava çıktıktan sonra haber alınamayan emekli öğretmen Murat Konuşçu, arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, Konuşçu'nun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, ava çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Murat Konuşçu (58), arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Konuşçu, Ağla Yaylası Çamova mevkisine ava gitmiş, ancak uzun süre evine dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

mugla-1.jpg

KALP KRİZİ NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları neticesinde Konuşçu'nun cansız bedeni, kayalıklara yakın bir bölgede bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, emekli öğretmenin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

5 gündür kayıp olan alzheimer hastası baraj yakınlarında bulundu5 gündür kayıp olan alzheimer hastası baraj yakınlarında bulundu

Murat Konuşçu'nun cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu zorlu alandan alınarak cenaze aracına taşındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

