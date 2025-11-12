Muğla'da ava çıktıktan sonra haber alınamayan emekli öğretmenden acı haber
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, ava çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Murat Konuşçu (58), arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda hayatını kaybetmiş olarak bulundu.
Konuşçu, Ağla Yaylası Çamova mevkisine ava gitmiş, ancak uzun süre evine dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.
KALP KRİZİ NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları neticesinde Konuşçu'nun cansız bedeni, kayalıklara yakın bir bölgede bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, emekli öğretmenin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
Murat Konuşçu'nun cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu zorlu alandan alınarak cenaze aracına taşındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)