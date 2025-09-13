Muğla’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan 6 kişi tutuklandı

Muğla’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan 6 kişi tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cinayet ve yaralama olayına ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 154 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tepe Mahallesi 39. Sokak’ta, 8 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde bir barda çıkan kavgada Hüseyin Acet (22) ve Emir Can N. (24) silahla ateş edilerek vurulmuş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Acet, bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

