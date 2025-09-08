Marmaris’te dehşet anları: Silahlı kavgada 2 yaralı

Marmaris’te dehşet anları: Silahlı kavgada 2 yaralı
Yayınlanma:
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Tepe Mahallesi’ndeki bir barda silahlı kavga meydana geldi. Kavga sonucunda biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta bulunan bir barda meydana gelen olayda, barın işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken Zafer Ç. tabancayla ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Başından vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Acet yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

marmariste-barlar-sokaginda-silahli-k-902772-268219.jpg

ACET’İN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ!

Acet ve kurşunların bacağına isabet ettiği Azim Can Nas (24), ambulanslarla hastaneye kaldırılırken tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Acet’in durumunun ağır olduğu ifade edildi. Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yol ortasında dehşet: Belediye otobüsü şoförü otomobil sürücüsüne saldırdıYol ortasında dehşet: Belediye otobüsü şoförü otomobil sürücüsüne saldırdı

Boğaziçi Kampüsü'ndeki cinayet öncesi kamera görüntüleri ortaya çıktıBoğaziçi Kampüsü'ndeki cinayet öncesi kamera görüntüleri ortaya çıktı


Kaynak:DHA

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Tapu davası açıldığında doğan 68 yaşına geldi: 100 mirasçıya pay edildi
Tapu davası açıldığında doğan 68 yaşına geldi: 100 mirasçıya pay edildi
Son Dakika | İzmir'de iki polisi şehit eden saldırgan öldü
Son Dakika | İzmir'de iki polisi şehit eden saldırgan öldü