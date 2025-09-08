Marmaris’te dehşet anları: Silahlı kavgada 2 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta bulunan bir barda meydana gelen olayda, barın işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken Zafer Ç. tabancayla ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Başından vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Acet yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ACET’İN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ!

Acet ve kurşunların bacağına isabet ettiği Azim Can Nas (24), ambulanslarla hastaneye kaldırılırken tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Acet’in durumunun ağır olduğu ifade edildi. Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

