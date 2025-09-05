Boğaziçi Kampüsü'ndeki cinayet öncesi kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yaşanan olay, 30 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş, ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, her iki gencin de yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, olay yerinde buldukları tabancanın ruhsatsız olduğunu açıkladı. Cansız bedenler, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"SON BİR KEZ GÖRÜŞELİM"

Olay öncesi yaşananlar da dehşet verici detaylar ortaya koyuyor. Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'tan ayrılmak istediği, ancak Kurtuluş'un genç kızı takıntı haline getirip sürekli takip ettiği iddia edildi. Özdemir'in ailesine durumu anlatmasının ardından, Gaziosmanpaşa'daki okulundan kaydı alındı ve Kağıthane'deki bir devlet okuluna kaydı yaptırıldı.

Olay günü Kurtuluş'un Özdemir'i arayarak "Son bir kez görüşelim" dediği, Özdemir'in yarı zamanlı çalıştığı kafenin konumunu gönderdiği öğrenildi. Kurtuluş, aracıyla kampüs girişine gelerek "Düğüne geldim" diyerek içeri girdi.

"DÜĞÜNE GELDİM" DİYEREK İÇERİ GİRDİ

Öğle saatlerinde kampüste buluşan ikili tartıştı; yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine genç adam araçla uzaklaştı. Akşam saatlerinde tekrar kampüse gelen Kurtuluş, güvenlik görevlilerine yine "Düğüne geldim" diyerek içeri girdi. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu, Kurtuluş genç kızın başına bir el ateş ederek öldürdü, ardından kendi başına ateş ederek intihar etti.

RUHSATSIZ SİLAH VE GEÇMİŞ SUÇ KAYITLARI

Polis ekipleri, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan dönüştürülmüş bir tabanca olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Kurtuluş'un 24 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Özdemir'in kampüs içindeki kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ŞOK ETTİ

Olay yerindeki güvenlik kameraları, Kurtuluş'un aracıyla kampüse giriş anlarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, Kurtuluş'un doğrudan geçiş yaptığı, güvenliğin uyarısı üzerine geri gelerek kısa süre sohbet ettiği ve davetiye göstermeden içeri girdiği görülüyor. Ayrıca aracında başka bir kişinin daha bulunduğu kameraya yansıdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. Kampüs güvenliği ve tabanca teminiyle ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.