Boğaziçi Kampüsü'ndeki cinayet öncesi kamera görüntüleri ortaya çıktı

Boğaziçi Kampüsü'ndeki cinayet öncesi kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yayınlanma:
Sarıyer'de 30 Ağustos'ta Ayberk Kurtuluş (20), Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız kurusıkı silah kullandığı belirlenen Kurtuluş'un 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kampüse araçla 2 kez giren Kurtuluş'un, "Düğüne geldim" diyerek güvenliği atlattığı görüntüler ortaya çıktı.

Sarıyer Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yaşanan olay, 30 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş, ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, her iki gencin de yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, olay yerinde buldukları tabancanın ruhsatsız olduğunu açıkladı. Cansız bedenler, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"SON BİR KEZ GÖRÜŞELİM"

Olay öncesi yaşananlar da dehşet verici detaylar ortaya koyuyor. Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'tan ayrılmak istediği, ancak Kurtuluş'un genç kızı takıntı haline getirip sürekli takip ettiği iddia edildi. Özdemir'in ailesine durumu anlatmasının ardından, Gaziosmanpaşa'daki okulundan kaydı alındı ve Kağıthane'deki bir devlet okuluna kaydı yaptırıldı.

Olay günü Kurtuluş'un Özdemir'i arayarak "Son bir kez görüşelim" dediği, Özdemir'in yarı zamanlı çalıştığı kafenin konumunu gönderdiği öğrenildi. Kurtuluş, aracıyla kampüs girişine gelerek "Düğüne geldim" diyerek içeri girdi.

istanbul-sariyerde-universite-kampusun-898678-267015.jpg

"DÜĞÜNE GELDİM" DİYEREK İÇERİ GİRDİ

Öğle saatlerinde kampüste buluşan ikili tartıştı; yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine genç adam araçla uzaklaştı. Akşam saatlerinde tekrar kampüse gelen Kurtuluş, güvenlik görevlilerine yine "Düğüne geldim" diyerek içeri girdi. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu, Kurtuluş genç kızın başına bir el ateş ederek öldürdü, ardından kendi başına ateş ederek intihar etti.

istanbul-sariyerde-universite-kampusun-898666-267015.jpg

RUHSATSIZ SİLAH VE GEÇMİŞ SUÇ KAYITLARI

Polis ekipleri, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan dönüştürülmüş bir tabanca olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Kurtuluş'un 24 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Özdemir'in kampüs içindeki kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ŞOK ETTİ

Olay yerindeki güvenlik kameraları, Kurtuluş'un aracıyla kampüse giriş anlarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, Kurtuluş'un doğrudan geçiş yaptığı, güvenliğin uyarısı üzerine geri gelerek kısa süre sohbet ettiği ve davetiye göstermeden içeri girdiği görülüyor. Ayrıca aracında başka bir kişinin daha bulunduğu kameraya yansıdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. Kampüs güvenliği ve tabanca teminiyle ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Son dakika | Bursa ve Karabük'te orman yangını
Son dakika | Bursa ve Karabük'te orman yangını
İtalya'da asırlık Santa Rosa Festivali öncesi kaos! 'Barış Boyun' iddiası ortalığı karıştırdı
İtalya'da asırlık Santa Rosa Festivali öncesi kaos! 'Barış Boyun' iddiası ortalığı karıştırdı
Semih Yalçın’ın Özgür Özel sözlerine Dervişoğlu’ndan da tepki gecikmedi: Övünç değil utanç olmalıdır
Semih Yalçın’ın Özgür Özel sözlerine Dervişoğlu’ndan da tepki gecikmedi: Övünç değil utanç olmalıdır