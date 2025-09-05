Yol ortasında dehşet: Belediye otobüsü şoförü otomobil sürücüsüne saldırdı

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde salı günü yaşanan olay, trafikteki bir tartışmanın şiddete dönüşmesiyle gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüsün şoförü E.K., trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesti.

YOL ORTASINDA DEFALARCA YUMRUKLADI

E.K., araçtan inerek otomobil sürücüsüne defalarca yumruk attı. Darbedilen sürücü, kanlar içinde kalırken, olay anında yanında bulunan annesi de dehşet yaşadı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek saldırgan şoförü durdurmaya çalıştı ve sürücüyü olay yerinden uzaklaştırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırının tamamı, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, E.K.'nin otomobil sürücüsüne yumruk attığı anlar net bir şekilde yer aldı.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

Olayın ardından belediye yetkilileri, E.K.'nın iş akdine son verildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.