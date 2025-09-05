Yol ortasında dehşet: Belediye otobüsü şoförü otomobil sürücüsüne saldırdı

Yol ortasında dehşet: Belediye otobüsü şoförü otomobil sürücüsüne saldırdı
Yayınlanma:
Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü E.K., trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesti. Araçtan inip defalarca yumruk atan şoför, sürücüyü kanlar içinde bıraktı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde salı günü yaşanan olay, trafikteki bir tartışmanın şiddete dönüşmesiyle gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüsün şoförü E.K., trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesti.

YOL ORTASINDA DEFALARCA YUMRUKLADI

E.K., araçtan inerek otomobil sürücüsüne defalarca yumruk attı. Darbedilen sürücü, kanlar içinde kalırken, olay anında yanında bulunan annesi de dehşet yaşadı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek saldırgan şoförü durdurmaya çalıştı ve sürücüyü olay yerinden uzaklaştırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırının tamamı, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, E.K.'nin otomobil sürücüsüne yumruk attığı anlar net bir şekilde yer aldı.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

Olayın ardından belediye yetkilileri, E.K.'nın iş akdine son verildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Son dakika | Bursa ve Karabük'te orman yangını
Son dakika | Bursa ve Karabük'te orman yangını
İtalya'da asırlık Santa Rosa Festivali öncesi kaos! 'Barış Boyun' iddiası ortalığı karıştırdı
İtalya'da asırlık Santa Rosa Festivali öncesi kaos! 'Barış Boyun' iddiası ortalığı karıştırdı
Semih Yalçın’ın Özgür Özel sözlerine Dervişoğlu’ndan da tepki gecikmedi: Övünç değil utanç olmalıdır
Semih Yalçın’ın Özgür Özel sözlerine Dervişoğlu’ndan da tepki gecikmedi: Övünç değil utanç olmalıdır