Muğla bu skandal iddiayı konuşuyor: Bakın yemekten ne çıktı

Muğla bu skandal iddiayı konuşuyor: Bakın yemekten ne çıktı
Yayınlanma:
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde personele sunulan öğle yemeğinin içinden kurt çıktığı iddia edildi. Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, "Yemeklerde kurt çıkması, çalışanlarımızın haklı tepkisini artırmış ve konunun aciliyetini ortaya koymuştur" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde personele sunulan öğle yemeğinin içinden kurt çıktığı iddia edildi.

Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, "Yemeklerde kurt çıkması, çalışanlarımızın haklı tepkisini artırmış ve konunun aciliyetini ortaya koymuştur" dedi.

mugla-egitim-ve-arastirma-hastanesii.jpg

Devlet hastanesinde skandal! Hasta MR'da unutulduDevlet hastanesinde skandal! Hasta MR'da unutuldu

YEMEĞİN İÇİNDEN KURT ÇIKTI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Kasım 2025 Çarşamba personele sunulan bamya yemeğinin içinden kurt çıktığı iddia edildi.

mugla-egitim-ve-arastirma-hastanesi.jpg

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek de hastanenin yemekhanesi ve sunulan yemeklerle ilgili son dönemde kendilerine ulaşan şikayetlerin arttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Son olarak yemeklerde kurt çıkması, çalışanlarımızın haklı tepkisini artırmış ve konunun aciliyetini ortaya koymuştur. Yeni yemek firmasının hizmete başlamasından bu yana porsiyon miktarlarının azalması, iki yemekhanede farklı yemeklerin çıkarılması, ana menüdeki yemeklerin ertesi gün alternatif ürün haline getirilip servis edilmesi gibi uygulamalar 'tercih sunuyoruz' diyerek geçiştirilemez. Özellikle aynı hastanede iki yemekhanede farklı yemeklerin çıkarılması kabul edilebilir değildir. Eğer alternatif bir yemek veya ek bir menü sunulacaksa, bunun her iki yemekhanede de eşit şekilde uygulanması gerekmektedir. Çalışanlar arasında farklı menü ve farklı içerik oluşturmak çalışan yararına olmadığı gibi zorunlu tercih haline getirilemez."

mugla-egitim-ve-arastirma-hastanesiiii.jpg

Ayrıca bazı yemeklerin ertesi gün 'meze/yan ürün' gibi sunulması, yemek hizmetiyle ilgili kalite problemlerinin açık bir göstergesidir ve hijyen açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Sağlık-Sen olarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fedakârca görev yapan tüm çalışanlarımızın yemek haklarının standartlara ve istihkaklarına uygun, kaliteli, yeterli, hijyenik ve eşit şekilde karşılanmasını talep ediyoruz. Yemekhane hizmeti veren firmanın denetimleri sıklaştırılsın; porsiyon, malzeme kalitesi, depo kullanımı ve üretim süreçleri yakından incelensin, tüm personele eşit ve aynı standartta yemek sunulsun, mevcut aksaklıkların giderilmesi için firmaya yönelik gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulansın. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ihmale gelmez. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak:ANKA

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Türkiye
Kayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi
Kayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! "Anneme sarkıntılık yaptı"
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! "Anneme sarkıntılık yaptı"
İstanbul'da 84 noktada değişti: İşte yeni hız limitleri
İstanbul'da 84 noktada değişti: İşte yeni hız limitleri