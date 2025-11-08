Devlet hastanesinde skandal! Hasta MR'da unutuldu

Devlet hastanesinde skandal! Hasta MR'da unutuldu
Yayınlanma:
İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde MR cihazında unutulan hastanın şikayeti üzerine olayla ilgili soruştuma başlatıldı.

İzmir'de Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta cihazda unutuldu. Hastanın şikayeti üzerine hastane hakkında soruşturma başlatıldı.

DEVLET HASTANESİNDE SKANDAL

Tire Devlet Hastanesi'ndeki Manyetik Rezonans (MR) cihazında bir hastanın unutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta, sorumlu hizmet alımı personel tarafından cihazda unutulunca hastane yönetimine şikayette bulundu.

tire-devlet-hastanesi.webp
Tire Devlet Hastanesi

Soruşturma başlatıldı: Hastanede şiddet ve usulsüzlük iddiasıSoruşturma başlatıldı: Hastanede şiddet ve usulsüzlük iddiası

PERSONELİN İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Hastane yönetiminin Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine konuya ilişkin idari soruşturma başlatılarak, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.

Kaynak:AA

