Müebbetlik cinayet davasında bir sanık bile kalmadı! Peki Gökhan'ı kim öldürdü?

Müebbetlik cinayet davasında bir sanık bile kalmadı! Peki Gökhan'ı kim öldürdü?
Yayınlanma:
Burdur'un Bucak ilçesinde, 2022 yılında evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürülen 38 yaşındaki Gökhan Tombak'ın cinayet davasında karar açıklandı. "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan 6 sanık, "suçun sabit olmaması" gerekçesiyle beraat etti. Kararın ardından adliye önünde gerginlik yaşandı.

Olay, 1 Aralık 2022 tarihinde Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde meydana geldi. Evinin önünde av tüfeği ile vurulan Gökhan Tombak, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında H.U. (56), A.U. (28), E.T. (28), A.S. (28), S.A. (47) ve M.A. (22) isimli altı şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yüksek ses tartışması cinayetle bittiYüksek ses tartışması cinayetle bitti

Şüphelilerden H.U. ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, ancak bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanan altı sanık hakkında 'Tasarlayarak öldürme', 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılmıştı.

cinayetle-suclanan-6-saniga-beraat-939638-279019.jpg
Gökhan Tombak'ın (38)

KARAR DURUŞMASINDA TARAFLAR SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Davanın karar duruşması Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar, Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını beyan ederek beraatlerini talep etti. Maktulün eşi Asuman Tombak ise sanıkların mümkün olan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

cinayetle-suclanan-6-saniga-beraat-939640-279019.jpg
Duruşmanın sona ermesinin ardından adliye binası önünde gergin anlar yaşandı

BERAAT KARARI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Tarafları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılanan altı sanığın tamamı hakkında, üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Duruşmanın sona ermesinin ardından adliye binası önünde sanık ve maktul yakınları arasında gergin anlar yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, tarafların arasına girerek gerginliğin daha fazla büyümesini engelledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Türkiye
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!