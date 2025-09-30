Müebbetlik cinayet davasında bir sanık bile kalmadı! Peki Gökhan'ı kim öldürdü?

Olay, 1 Aralık 2022 tarihinde Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde meydana geldi. Evinin önünde av tüfeği ile vurulan Gökhan Tombak, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında H.U. (56), A.U. (28), E.T. (28), A.S. (28), S.A. (47) ve M.A. (22) isimli altı şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yüksek ses tartışması cinayetle bitti

Şüphelilerden H.U. ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, ancak bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanan altı sanık hakkında 'Tasarlayarak öldürme', 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılmıştı.

Gökhan Tombak'ın (38)

KARAR DURUŞMASINDA TARAFLAR SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Davanın karar duruşması Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar, Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını beyan ederek beraatlerini talep etti. Maktulün eşi Asuman Tombak ise sanıkların mümkün olan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

BERAAT KARARI SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Tarafları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılanan altı sanığın tamamı hakkında, üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Duruşmanın sona ermesinin ardından adliye binası önünde sanık ve maktul yakınları arasında gergin anlar yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, tarafların arasına girerek gerginliğin daha fazla büyümesini engelledi.