Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım'da ABD'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abacı'nın cenazesi dün İstanbul'da gerçekleşen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Usta sanatçı Muazzez Abacı için ilk olarak sanat hayatına adım attığı ilk yer olan Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi.

Muazzez Abacı sanat hayatına ilk adım attığı yerden uğurlandı

BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Törenin ardından Abacı'nın naaşı, Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazı için götürüldü. Abacı, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Abacı'nın naaşı babasının yanına defnedilecek.