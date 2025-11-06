MSB duyurdu: Hudut hattında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

MSB duyurdu: Hudut hattında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 32 bin 276 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kapsamında yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 32.276 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Antalya’da “rekor” operasyon! Milyonlarca uyuşturucu ele geçirildiAntalya’da “rekor” operasyon! Milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi

"HUDUTLARIMIZDA KAÇAKÇILARA GEÇİT YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkari hudut hattında yaptığı arama tarama faaliyetleri sonucunda 32.276 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadesini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

