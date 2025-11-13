MSB duyurdu: Başvurular 16 Kasım’da sona erecek

Milli Savunma Bakanlığı, öğrenci ve personel temini faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında; 27 Ekim’de başlayan “2025 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini” başvuruları 16 Kasım’da sona ereceği duyuruldu.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

“Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2025 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Subay/Astsubay Adayı Temini” başvuruları ise 11-23 Kasım tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladı

Açıklamada, "Sonuç olarak; yüksek teknolojiye dayalı imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstün harekât yeteneğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya, üstlendiği tüm görevleri büyük bir azim ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.