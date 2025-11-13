MSB duyurdu: Başvurular 16 Kasım’da sona erecek

MSB duyurdu: Başvurular 16 Kasım’da sona erecek
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında; 27 Ekim’de başlayan “2025 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini” başvurularının 16 Kasım’da sona ereceği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, öğrenci ve personel temini faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında; 27 Ekim’de başlayan “2025 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini” başvuruları 16 Kasım’da sona ereceği duyuruldu.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2025 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Subay/Astsubay Adayı Temini” başvuruları ise 11-23 Kasım tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladıMSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladı

Açıklamada, "Sonuç olarak; yüksek teknolojiye dayalı imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstün harekât yeteneğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya, üstlendiği tüm görevleri büyük bir azim ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Türkiye
Kaza yapan oğluna kızdı: Sürücünün yardımına komşuları koştu
Kaza yapan oğluna kızdı: Sürücünün yardımına komşuları koştu
CHP'li Bulut: 4,9 milyar lira yandaş medyaya aktı
CHP'li Bulut: 4,9 milyar lira yandaş medyaya aktı
Bakın Şahan'ı şikayet eden kimmiş? Her balkona havuz yapan müteahhit savcıya koştu!
Bakın Şahan'ı şikayet eden kimmiş? Her balkona havuz yapan müteahhit savcıya koştu!