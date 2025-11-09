Motosikletli maganda etrafa rast gele ateş açtı: Bir kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre seyir halindeki motosikletli şüpheli, silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Şüphelinin hangi amaçla ateş ettiği henüz tespit edilemezken, silahtan çıkan kurşunlar, o sırada cadde üzerinde yol ayrımında bulunan bir kişiye isabet etti.

10'DAN FAZLA BOŞ KOVAN BULUNDU

Şüpheli, motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 10'dan fazla boş kovan tespit edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.