Motosikletli maganda etrafa rast gele ateş açtı: Bir kişi yaralandı

Motosikletli maganda etrafa rast gele ateş açtı: Bir kişi yaralandı
Yayınlanma:
Ankara'da bir motosikletli şüpheli, seyir halindeyken çevreye rast gelen ateş açtı. Bu esnada yolda yürüyen bir vatandaş, silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre seyir halindeki motosikletli şüpheli, silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Şüphelinin hangi amaçla ateş ettiği henüz tespit edilemezken, silahtan çıkan kurşunlar, o sırada cadde üzerinde yol ayrımında bulunan bir kişiye isabet etti.

cankaya-motosikletli-supheli.jpg

10'DAN FAZLA BOŞ KOVAN BULUNDU

Şüpheli, motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüTartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 10'dan fazla boş kovan tespit edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Sinem Çeşim cinayetinin yaşandığı villa yıkıldı
Sinem Çeşim cinayetinin yaşandığı villa yıkıldı
Derece yapan öğretmen adayı ağlayarak 'Tüm kapılar yüzümüze kapandı' dedi! Erdoğan: Yalan konuşuyorsun!
Derece yapan öğretmen adayı ağlayarak 'Tüm kapılar yüzümüze kapandı' dedi! Erdoğan: Yalan konuşuyorsun!