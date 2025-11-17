Motosiklet sürücüsüne tramvay çarptı: Sinir krizi geçirdi

İstanbul Beyoğlu'nda Tophane Tramvay Durağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklet sürücüsüne tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sularında Tophane durağında meydana geldi. Kabataş yönüne giden tramvay, yaya yolundan geçmeye çalışan kadın motosikletliye çarptı.

SÜRÜCÜ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çarpma anında savrulan sürücü, olayın şokuyla kısa süreli sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye götürüldü.

TRAMVAY VATMANININ İFADESİ ALINACAK

Tramvay vatmanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.