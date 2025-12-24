Motosiklet hırsızlarından pes dedirten sözler: Aklım hala yapamadıklarımda

Aydın’da gerçekleşen motosiklet ve plaka hırsızlığı operasyonunda yakalanan çocuk yaştaki şüphelilerin adliye çıkışındaki tavırları şaşkınlık yarattı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler, pişmanlık duymadıklarını kameralara bakarak ilan etti.

Aydın’ın Ata Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları ve detaylı incelemeleri sonucunda, olayların faili olduğu iddia edilen 4 çocuk tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan araştırmada şüphelilerin toplamda 6 ayrı suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı.

3 ÇOCUK TUTUKLANDI, 1’İ SERBEST

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sabah saatlerinde Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan çocuklardan biri serbest bırakılırken; R.S., D.R. ve G.Ç. isimli üç şüpheli, Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin suç karnesinde toplamda 4 motosiklet ve 2 plaka hırsızlığı olduğu öğrenildi.

Kameraları çevirip motorları çaldılar: 3 çocuk tutuklandıKameraları çevirip motorları çaldılar: 3 çocuk tutuklandı

"BU MEMLEKET BİZE DAR GELECEK"

Mahkeme kararının ardından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan çocukların rahat tavırları ve söyledikleri sözler ise dikkat çekti. Polis eşliğinde araca bindirilen şüpheliler, yaptıklarından pişmanlık duymadıklarını belirterek, "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hâlâ yapamadıklarımda" ve "Bu memleket bize dar gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

