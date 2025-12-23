Kameraları çevirip motorları çaldılar: 3 çocuk tutuklandı

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Ata Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.S. (15), G.Ç. (14), D.R. (15) ve O.Ç. (14) isimli şüpheliler, apartmanların bahçelerinde park halinde bulunan 4 motosikleti ve 2 motosiklet plakasını çaldı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kimliklerini gizlemek amacıyla bazı güvenlik kameralarına müdahale ettiği, kameraların yönünü değiştirerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştıkları dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİK TESPİTİ VE GÖZALTI

Bölgede meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili mağdurların şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan çalışma sonucunda R.S., G.Ç., D.R. ve O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde ne varsa çaldılar! Jandarma operasyonu ile yakalandılar

3 ÇOCUK TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan R.S., G.Ç. ve D.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.