Minibüs ile çarpışan motosikletli feci şekilde can verdi

Adana'da işçi taşıyan minibüs ile çarpışarak savrulan motosiklet sürücüsü, kazada çıkan alevlerin arasında kalarak can verdi.

ADANA'DA FECİ KAZA

Feci olay Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında Suluca Mahallesi üzerinde ilerleyen motosikler, işçi taşıyan bir minibüsle çarpıştı. Kaza nedeniyle iki araçta da yangın çıktı. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yere savrulduktan sonra alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletin sürücüsünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cesedi, kimliğinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.