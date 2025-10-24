Minibüs ile çarpışan motosikletli feci şekilde can verdi

Yayınlanma:
Adana'da işçi minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü, kazada çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

Adana'da işçi taşıyan minibüs ile çarpışarak savrulan motosiklet sürücüsü, kazada çıkan alevlerin arasında kalarak can verdi.

ADANA'DA FECİ KAZA

Feci olay Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında Suluca Mahallesi üzerinde ilerleyen motosikler, işçi taşıyan bir minibüsle çarpıştı. Kaza nedeniyle iki araçta da yangın çıktı. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yere savrulduktan sonra alevlerin arasında kaldı.

minibusle-carpisan-motosikletin-surucusu-980215-291112.jpg

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!Bursa'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!

ALEVLERİN ARASINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletin sürücüsünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cesedi, kimliğinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

minibusle-carpisan-motosikletin-surucusu-980214-291112.jpg

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

