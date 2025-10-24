Bursa'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!
Bursa'da, otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Birol İşgürak (37), hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Murat Özçelebi, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bursa-Orhaneli yolunda meydana geldi. Orhaneli’den Bursa yönüne giden Birol İşgürak'ın kontrolünü yitirdiği motosikleti, karşı yönden gelen Murat Özçelebi’nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Birol İşgürak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan Murat Özçelebi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Birol İşgürak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA