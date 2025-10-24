Bursa'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!

Yayınlanma:
Bursa'da, otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Birol İşgürak (37), hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Murat Özçelebi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bursa-Orhaneli yolunda meydana geldi. Orhaneli’den Bursa yönüne giden Birol İşgürak'ın kontrolünü yitirdiği motosikleti, karşı yönden gelen Murat Özçelebi’nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarptı.

Feci kazada otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi can verdiFeci kazada otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi can verdi

kaza-35.jpg

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Birol İşgürak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

kaza-37.jpg

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Murat Özçelebi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

kaza-36.jpg

Birol İşgürak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

