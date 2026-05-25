Greenpeace, "Küçük Plastikler, Büyük Sorun: Bebek Gıdası Plastik Poşetlerinin Gizli Riskleri” adlı raporunda, elle sıkılarak yenilen ve plastik paketle satılan bebek gıdalarında paket başına binlerce mikroplastik parçacığı bulunduğunu tespit etti.

Öte yandan Bağımsız araştırma kuruluşu SINTEF Ocean tarafından yürütülen testlerde ise, Danone Happy Baby Organics ve Nestlé Gerber markalı plastik ağızlık poşetlerdeki bebek gıdalarında gram başına onlarca mikroplastik parçacığı tespit edildiği, tek bir paketteki toplam parçacık sayısının 11 bini aştığı öne sürüldü.

RAPORDAKİ BULGULAR ŞU ŞEKİLDE:

• Bir poşette 11 binden fazla mikroplastik parçacığı bulunabiliyor: Testler, Danone Happy Baby Organics meyve pürelerinde gram başına ortalama 99’a kadar, Nestlé Gerber yoğurt pürelerinde ise gram başına 54’e kadar mikroplastik parçacığı saptadı. Danone ürünlerinde tek bir poşetteki toplam parçacık sayısı 11 bini, Nestlé ürünlerinde ise 5 bini aşıyor.

• Mikroplastikler doğrudan ambalajdan geçiyor olabilir: Testler, bebek gıdasında bulunan bazı mikroplastikler ile ambalajın iç kaplamasında kullanılan polietilen arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna işaret ediyor. Bağımsız araştırmalar, plastik bir kabın yalnızca 3 dakika mikrodalgada ısıtılmasıyla yaklaşık 4 milyon mikroplastik parçacığının gıdaya geçebildiğini gösteriyor.

• Bebekler daha savunmasız: Vücutları ve organları henüz gelişim aşamasında olan bebekler için plastik parçacıklarına ve kimyasallara maruziyetin etkileri, yetişkinlere kıyasla çok daha ağır. Araştırmacılar, bebek gıdası ambalajlarından gıdaya geçen onlarca kimyasal tespit etti; bunların birçoğu potansiyel olarak toksik, içeriğe bilinçli şekilde eklenmemiş maddeler. Endokrin bozucu kimyasallara bebeklik döneminde düşük doz maruziyetin bile üreme sistemi, büyüme ve metabolizma üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği biliniyor.

• Piyasa hızla büyüyor. Esnek plastik ağızlıklı poşetler, 2025 itibarıyla bebek gıdası ambalajları arasında hacim bazında küresel pazarın yüzde 37,15’ini oluşturuyor. 2031’e kadar yıllık yüzde 8,18 büyüme oranıyla bu payın artması bekleniyor.

YASAL DÜZENLEME GELMELİ

Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Sistemler Kampanya Sorumlusu Berk Butan ise, konuyla alakalı şunları söyledi: