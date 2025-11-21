Milli Eğitim'de 30 bin euroluk vurgun iddiası

Milli Eğitim'de 30 bin euroluk vurgun iddiası
Yayınlanma:
Samsun'da bir kamu görevlisinin adının karıştığı zimmet iddiası soruşturuluyor. Atakum İlçe Milli Eğitim Strateji Şube Müdürü B.A., Erasmus projesi için gönderilen 30 bin Avro'yu kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, Erasmus projesi için gönderilen 30 bin avroyu kendi kişisel hesabına aktardığı iddia edilen İlçe Milli Eğitim Strateji Şube Müdürü B.A., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİJİTAL BANKACILIKLA KENDİ HESABINA AKTARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Strateji Şube Müdürü olarak görev yapan B.A.'nın, kurumun Erasmus projesi kapsamında gönderilmiş olan 30 bin avroluk fonu, dijital bankacılık yöntemlerini kullanarak kendi şahsi hesabına geçirdiği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheli B.A.'yı operasyonla gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

