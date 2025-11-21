Milli Eğitim Bakanı'na göre 10 Kasım milli birliği temsil etmiyormuş

Milli Eğitim Bakanına Göre 10 Kasım milli birliği temsil etmiyormuş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin geçtiğimiz ara tatili 10-15 Kasım tarihleri olarak belirlenmişti. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri okullarda yapılamayacaktı.

"DİKKAT EDECEĞİMİZ SÖYLEYİP GEÇEYİM"

Milli Eğitim Bakanlığının bu kararı çok tartışılmıştı. Bakan Tekin'e bu soru da yöneltildi.

Milletvekillerinin 10 Kasım gününün tatil dönemine denk gelmesine ilişkin sorularına Tekin, "Dikkat edeceğimizi söyleyip geçeyim bu kısmı" diyerek yanıt verdi.

Tekin, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıllarda buna daha çok dikkat edeceğimizi söyleyip geçeyim bu kısmı. Burada kesinlikle bir kötü niyet olmadığını söyleyeyim. Şimdi 29 Ekim ile ilgili mevzu… Bu konuda da söyleyeyim. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; Cumhuriyet ile ilgili olarak anayasamız diyor ki: 104. madde, Cumhurbaşkanı Cumhuriyeti ve milli birliği temsil eder. Biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda…10 Kasım’da yok. Onu size kim söylüyorsa o da yanlış duydu bilgi. Biz 29 Ekim’de böyle bir yazı yazdık. Şimdi bakın. Burada bazı yanlış bilgilendirmelerde bulunuyor arkadaşlarımız. Siz eğer seçilmiş cumhurbaşkanının seçilmesine karşı, onunla ilgili bir şeyiniz varsa, demokrasiyle aranızda bir problem var demektir. Eğer milletle ilgili problemimiz varsa yüzde 50’den fazla oy alarak seçilmiş bir kişinin cumhurbaşkanlığı ve bu cumhurbaşkanının milli iradeyi, milli birliği temsil ettiğini vurgulamak istiyorsak Cumhuriyet Bayramı’nın bu şekilde coşkulu bir şekilde kutlanmasını istememizden daha doğal bir şey olamaz."

"SİYASİ PARTİ DERSE MÜDAHALE ETMEMİZ GEREKİR"

4-6 Kasım tarihleri arasında okullara Atatürk’le ilgili etkinlik yapılmasına dair yazı gönderildiğini söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"10 Kasım’la ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz 4-8 Kasım haftası Atatürk’le ilgili okullarımızda etkinlik yapılması, anma etkinliklerinin yapılması ile ilgili okullara yazı gönderdik. Sonra cumartesi günü tekrar dedik ki: Bakın okullarımızda 10 Kasım günü etkinlik yapmak isteyen okullarımız halka açık, isteyen gönüllülük esasına göre etkinlik yapabilir. Ancak bir siyasi parti 'Biz parti olarak okulda etkinlik yapacağız' dediğinde bu artık bizim müdahale etmemiz gereken bir şeydir. 2002’den itibaren elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Türkiye’deki eğitim öğretim sistemini çağdaş medeniyetler düzeyine ulaştırmak için çaba sarf ettik."

MESEM YANITI: BİZ DE RAHATSIZ OLUYORUZ

Tekin, MESEM'lerde yaşanan öğrenci ölümlerine ilişkin ise milletvekillerine şu yanıtı verdi: