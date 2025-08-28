Millet Bahçelerinin altına sığınak yapılacak

Dünyada Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Uzak Doğu’daki gerilimler sürerken, Türkiye’nin olası bir çatışma ihtimaline karşı sığınak inşa etmeye çalıştığı öğrenildi. AKP iktidarı yanlısı Zafer Şahin, “mecburi” diyerek TOKİ’nin 81 ilde sığınak yapmaya başladığını duyurdu.

Yapılacak sığınakların bir kısmının Millet Bahçeleri’nin altına inşa edileceği belirtildi.

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sığınaklar konusunda yönetmelik güncellemesine gidildi. 1987’de yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği’ne göre belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılması zorunlu. Kişi başına en az bir metrekarelik sığınak yapılması gerekiyor. Ayrıca yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon ve hastane gibi kalıcı veya geçici konaklama amaçlı tesislerde, onaylı mimari projede belirlenen yatak sayısının yüzde yirmi fazlası esas alınıyor.

TOKİ'nin 81 ilde sığınak inşa etmeye başladığını duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Denizli’de Millet Bahçeleri projesinden bahsederken “Alacaksınız çoluk çocuğunuzu yanınıza. Millet Bahçesine gidip orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız” demişti