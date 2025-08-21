Midibüs şarampole uçtu: Feci kazada çok sayıda yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Muzkent Mahallesi’nde D-400 karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 08.00 sıralarında yaşanan kazada, Anamur'dan Gazipaşa istikametine hareket halinde olan bir midibüs, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı.

YAŞANAN KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI!

Midibüsün içinde bulunan 27 kişiden 9’u, meydana gelen kazada yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ!

Yaralılara ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılırken yaralanan 9 kişi Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

