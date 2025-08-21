Midibüs şarampole uçtu: Feci kazada çok sayıda yaralı

Midibüs şarampole uçtu: Feci kazada çok sayıda yaralı
Yayınlanma:
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir midibüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, aracın içinde bulunan 9 kişi yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Muzkent Mahallesi’nde D-400 karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 08.00 sıralarında yaşanan kazada, Anamur'dan Gazipaşa istikametine hareket halinde olan bir midibüs, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı.

midibus-sarampole-dustu-9-yarali-874915-259898.jpg

YAŞANAN KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI!

Midibüsün içinde bulunan 27 kişiden 9’u, meydana gelen kazada yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

midibus-sarampole-dustu-9-yarali-874913-259898.jpg

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ!

Yaralılara ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılırken yaralanan 9 kişi Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yoldan geçen kadın ezilmekten kıl payı kurtulduYoldan geçen kadın ezilmekten kıl payı kurtuldu

3 otomobil kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı3 otomobil kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak:DHA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı