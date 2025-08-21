Yoldan geçen kadın ezilmekten kıl payı kurtuldu

Yayınlanma:
Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce orta refüje ardından ağaca çarparak takla attı. O sırada yoldan geçen kadın ezilmekten son anda kurtuldu.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada yolda yürüyen bir kadının takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntüler de kameraya yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı