3 otomobil kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

3 otomobil kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen otomobillerle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aa-20250820-38877368-38877362-gaziantepte-3-aracin-karistigi-kazada-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi.jpg

Kazada otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

aa-20250820-38877368-38877366-gaziantepte-3-aracin-karistigi-kazada-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi.jpg

aa-20250820-38877368-38877364-gaziantepte-3-aracin-karistigi-kazada-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi.jpg

Kaynak:AA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı