3 otomobil kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen otomobillerle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kaynak:AA