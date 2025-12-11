MHP'nin 'süreç raporu' komisyona verildi

MHP, Terörsüz Türkiye sloganı ile yürütülen İmralı ile yürütülen sürece ilişkin raporunu tamamladı. MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 120 sayfa olarak hazırlanan raporu Meclis Başkanlığı'na sundu.

MHP'NİN 'SÜREÇ RAPORU' KOMİSYONA VERİLDİ

Feti Yıldız, hazırladıkları raporla ilgili olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde basına konuşan Feti Yıldız "Yapılacak şeyler var, rapor 120 sayfa. Hukuki adımlar örgütün dağıtılmasına bağlı" dedi.

Yıldız, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yapıldığına dikkat çekti.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Sürecin TBMM çatısı altında yürütülmesi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemeleri tamamlamış, rapor aşamasına geçmişti.

MHP'den önce CHP ve DEM Parti de hazırladıkları raporları Meclis'e sunmuştu. AKP'nin de raporunu hafta sonu TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Raporların tamamlanmasının ardından bir değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtiliyor.

Raporu sunmak üzere TBMM Başkanlığına giden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teslim etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Sonunda hukuken yapılacak şeyler var. Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı tabi. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı. Örgüt üyelerinden suça karışmamış olanlar gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri Türk Ceza Kanunun'nda belli. Herhangi bir cezaya muhattap olmama değil tamamen bir beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir. Denetimli serbestlik süresine de tabi olacaklardır."

Her partinin raporunu birbirinden farklı olabileceğini söyleyen Yıldız, "Komisyondaki partiler, grubu olan partiler mutlaka raporu ortaklaştıracağız. Yani CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler hatta grubu olmayan ve rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız ve ortak bir şey ortaya çıkacak. Bir kanuni düzenleme için örgütün tamamen bütün kuruluşlarıyla beraber PKK veya PYD de dahil dağıtılması ve bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'dır, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Birimlerimiz açıkladıktan sonra kanunu yapmak kolay" dedi.

İnfaz düzenlemesinin mutlaka yapılacağını belirten Yıldız, "Ceza indirimini bir af şeklinde anlamayın zaten bizim infaz kanunumuz bu mesele olsun olmasın yeni baştan ele alınmak zorundadır. Devamlı söylerim yamalı bohçaya dönmüştür diye. Bu meselelerden ayrı olarak da infaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunu ve seçim kanununu da bu dönemde ele almamız lazım" ifadelerini kullandı.

Yıldız, raporu TBMM Başkanlığına teslim etmesinin ardından ise "Bugün muhtemelen AK Parti de teslim eder. CHP pazartesi gününe kadar süre istemiş. Önümüzdeki hafta artık tamamlanır ve yayınlanır" dedi.

Öte yandan Yıldız, Umut Hakkı var mı sorusuna yanıt vermeden ayrıldı.