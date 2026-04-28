MHP'li başkanın tehditler savurduğu görüntü ortaya çıktı! “Kafana sıkarım”

İş yoğunluğunu gerekçe göstererek 2 gün önce görevinden istifa eden Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı'nın, MHP eski İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Semih Uslu’yu tehdit ettiği görüntüler Muğla’yı sarstı. Fatih Avcı'nın farklı tarihlerde Semih Uslu'dan toplamda 25 milyon lira borç para aldığı iddia edildi. Uslu, verdiği borcu, Avcı’dan geri alamazken MHP’li Başkan Avcı, aynı zamanda borç aldığı, aynı zamanda yönetiminde bulunan Uslu'yu 11 Mart 2026 tarihinde görevden aldı.

“KAFANA SIKACAĞIM” DİYEREK TEHDİTLER SAVURDU!

Yaşanan gelişmelerin ardından taraflar bir ofiste karşı karşıya gelirken Fatih Avcı, Semih Uslu’yu "Kafana sıkacağım, kafana sıkarım, yapamam mı sanıyorsun? İlçe başkanlığım da, belediye başkanlığım da umurumda değil" ifadelerini kullanarak tehdit etti.

Ortaya çıkan görüntülerde, Avcı’nın, “Ben sana borcumu öderim, ödedikten sonra da kafana sıkarım. Ben arife günü senin kafana sıkacaktım kardeşim. Annem babam dedi ki, Semih’e ne kadar borcun var biz ödeyeceğiz dedi” sözlerini sarf ettiği de duyuldu.

SEMİH USLU FATİH AVCI’YI ŞİKAYET ETTİ!

Semih Uslu’nun 16 Nisan günü karakola giderek Fatih Avcı hakkında “tehdit” suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin adli süreç başlatıldı. Konu yargıya taşınırken olaya ilişkin taraflardan bir açıklama gelmedi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ!

MHP Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı, günler önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Avcı, açıklamasında “Yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Dalaman İlçe Başkanlığı görevimi, artan iş yoğunluğum sebebiyle üzülerek bırakma kararı almış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte üzerimizde hakkı olan herkesten helallik diliyor, varsa bilmeden, istemeden kırdığımız gönüller için af ve özür diliyorum. Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin izinde, kutlu davamıza olan bağlılığımın ömür boyu süreceğini, her zaman bu davanın bir neferi olmaktan onur ve gurur duyacağımı özellikle ifade etmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

“İŞ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİR”

MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından Avcı'nın istifasına ilişkin yapılan açıklamada ise, "Dalaman ilçe başkanımız, iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etmiştir. Bugüne kadar vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Genel Merkezimizin tensipleri doğrultusunda Dalaman İlçe Yönetim Kurulu feshedilmiş olup en kısa sürede yeniden teşkilatlanma süreci tamamlanarak atamalar gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

İŞTE AVCI VE USLU ARASINDAKİ O KONUŞMA!

Fatih Avcı:

- Ben sana diyorum kardeşim benim ne ilçe başkanlığı umurumda ne belediye başkanlığı umurumda benim hiçbir şey umurumda değil. Tamam mı? Ben sana bak Taceddin abi ben size açık net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil abi. Benim iki tane çocuğum var. Benim anam babam, kayınpederim, kayınvalidem benim çocuklarıma bakar. Tamam mı? Sen de çoluğunla, çocuğunla vedalaş. Ben de çoluğumla çocuğunla vedalaşayım. Ya sen ilk bana sıkarsın ya ben ilk sana sıkarım.

Semih Uslu:

- Yok benim elimde hiçbir şey yok. Ben kimseye sıkmam abi.

Fatih Avcı:

- Ben sıkarım abi.

Semih Uslu:

- Sık abi.

Fatih Avcı:

- Ben sıkarım abi. Ben sana sıkarım.

Semih Uslu:

- Bak ben bunu kabul etmiyorum dedim. Ben bunu mahkemeye... Başka türlü çözülmez bu iş.

Fatih Avcı:

- Semih bizim işi bak şöyle diyorum bizim işi ister mahkemede çöz ister benim kafama sık.

Semih Uslu:

- Ben niye kafana sıkacağım arkadaş.

Fatih Avcı:

- Ben sıkacağım sana. Ben yalan söylemiyorum bak sana. Ben sıkacağım. Benim artık burama kadar geldi.

Semih Uslu:

- Tamam sık. Tamam. Senin benden bir alacağın yok. Benim senden alacağım bir para var mı?

Fatih Avcı:

- Ben sana şunu diyorum. Ben sana borcumu öderim. Ödedikten sonra da ben sana sıkarım.

Semih Uslu:

- Tamam.

Fatih Avcı:

- Sıkamaz mıyım mı düşünüyorsun?

Semih Uslu:

- Sık ya.

Fatih Avcı:

- Semih bak. Sen bu işleri...

Üçüncü kişi:

- Bak kardeşim bak senin işin değil ciddi konuşuyor bu adam. Yapar.

Semih Uslu:

- Yapsın.

Üçüncü kişi:

- Niye yapar? Ne olacağı belli değil.

Fatih Avcı:

- Ben Arife günü senin kafana sıkacaktım kardeşim. Dua et benim babamgil beni ikna etti.

Semih Uslu:

- Arife günü ne zamandı?

Fatih Avcı:

- Arife gününün ne zaman olduğunu bilmiyorum ben. Ben senin kafana sıkacaktım kardeşim. Benim anam babam dedi ki Semih'e kaç para borcun varsa biz ödeyeceğiz dedi. Ben de sana dedim ki borcunu çıkar borcumu ödeyeceğim ben sana.

Semih Uslu:

- Bak iki günde...

Fatih Avcı:

- Tamam çıkar. Ben yine de diyorum. Benim sana 2 milyon borcum varsa ben sana 2 milyon ödeyeceğim. 3 milyon varsa 3 milyon ödeyeceğim. 4 milyon varsa 4 milyon ödeyeceğim.

Semih Uslu:

- Niye mahkemeye götürmüyorsun bu işi? Niye mahkemeye götürmüyorsun?

Fatih Avcı:

- Semih...

Semih Uslu:

- Ben kamu davası... Ben savunma avukatı arayacağım.

Fatih Avcı:

- Semih... Mahkemeye götür. Tamam. Mahkemeye götür. Ama sen benim adıma leke getirdin kardeşim.

Semih Uslu:

- Nasıl getirdim? Benim adıma gelen leke ne olacak?