İzzet Ulvi Yönter tasfiyeleri MHP'den kamuya uzandı! Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı görevden alındı

Yayınlanma:
İzzet Ulvi Yönter'in, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettikten sonra il teşkilatlarında başlayan tasfiyeler, kamuya da uzandı. Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Bora Ülker, sosyal medya hesabından Yönter'e destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle görevden alındı.

Halktv.com.tr- ÖZEL HABER

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter tasfiyeleri farklı boyutlara evrilerek devam ediyor.

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Yönter'in istifasıyla il teşkilatlarında başlayan tasfiye süreci kamuya da uzandı.

Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Bora Ülker, sosyal medyadan Yönter'e destek paylaşımı yaptığı ve parti için gerilimlere taraf olduğu iddiasıyla görevden alındı.

yeni-proje-8.jpg
(Soldan sağa) Bora Ülker - İzzet Ulvi Yönter

8 İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLMİŞTİ

İzzet Ulvi Yönter'in istifasından kısa bir süre sonra geçtiğimiz haftalarda MHP, İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmıştı.

Siyaset gündeminde bomba etkisi yaratan bu gelişmenin etkileri henüz sürerken, partinin Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla ve Bolu il teşkilatları da feshedildi.

BORA ÜLKER KİMDİR?

Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Bora Ülker, 1971 Trabzon doğumludur.

1995 yılında Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995-2000 yılları arasında İnşaat Mühendisi olarak çeşitli projelerde şantiye şefliği ve kontrol mühendisliği yaptı.

2000 yılında TEDAŞ’ta göreve başladı. TEDAŞ Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, AR-GE Plan ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mühendis, Teknik Şef ve Müdür Yardımcısı olarak çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2017 yıllarında TEDAŞ Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirme olarak, İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda ise asaleten Daire Başkanlığı görevlerini yaptı.

2020 yılı itibari ile TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2025'e kadar bu görevde bulundu.

Ülker, 03.01.2025 tarihinde Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

