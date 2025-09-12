Meteorolojiden bölge bölge sağanak yağış uyarısı

Yayınlanma:
MGM'nin günlük hava tahmin raporuna göre Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gün içerisinde Doğu bölgesinde mevsim normalleri, diğer kesimlerde normallerin üzerinde olacağı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bugün gün içerisinde bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Verilere göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Artvin kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

sgbsdf.png
mgm

Rüzgarın genellikle kuzeyli, kuzeydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

