Mevlit yemeğinden zehirlenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Haskavak köyünde yaşanan toplu gıda zehirlenmesinden şüphelenilen olayda 30 kişi hastaneye başvurdu. Köyde üç gün önce vefat eden bir kişi için düzenlenen mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edilmişti.

45 KİŞİLİK DAVETTEN 30 KİŞİ HASTALANDI

Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından çok sayıda davetli rahatsızlanmaya başladı. Kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle kendini gösteren rahatsızlıklar sonucu 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

HASTANELERE NAKİLLER GERÇEKLEŞTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, bazı hastaları Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere nakletti. Vatandaşların bir kısmı ise kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına ulaştı.