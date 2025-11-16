Zehirlenme faciasında gözaltı sayısı yükseldi: Otel mühürlendi

Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Polisin otelde yaptığı incelemeler sona ererken, müşteriler otelden tahliye edildi. Bugün sabah saatlerinde ise otle mühürlendi.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün inceleme yapılan otel, bu sabah Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de dün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, dün polis ekipleri otelde yaptığı inceleme yapmıştı. İncelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Kaynak:AA, DHA

