Metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandılar! İki kişi güçlükle kurtarıldı

Yayınlanma:
Muğla’nın Menteşe ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 DA 433 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İçinde 3 kişi bulunan kamyonet 100 metre uçurumdan yuvarlandıİçinde 3 kişi bulunan kamyonet 100 metre uçurumdan yuvarlandı

SARP ARAZİDE KURTARMA OPERASYONU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişiden biri, olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar tarafından zorlukla çıkarıldı. Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler kurtarma çalışmalarında güçlük yaşadı.

YARALANAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

AFAD görevlileri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından araçta sıkışan diğer yaralıyı da çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

