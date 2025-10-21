İçinde 3 kişi bulunan kamyonet 100 metre uçurumdan yuvarlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Çobanlar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü N.A. ile yolcu konumundaki H.Ö. ve G.A. olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çobanlar Mahallesi’nde gerçekleşti. N.A. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

aydinda-kamyonet-ucuruma-yuvarlandi-3-972915-288924.jpg

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce harekete geçen vatandaşlar, kazada yaralanan sürücü N.A. ile yolcular H.Ö. ve G.A.’yı kendi imkanlarıyla uçurumdan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 3 kişiden G.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

