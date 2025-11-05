Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden saatli sağanak uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI: SU BASKINLARINA DİKKAT

Hava durumu tahminlerine göre, gün boyu etkili olacak sağanak yağışlar, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarını hedef alacak. Sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, günün ilerleyen saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova hattına doğru ilerleyerek kuvvetlenecek.

Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların, özellikle öğle ve akşam saatlerindeki kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ani su baskınları, yollarda birikintiler ve trafik yoğunluğu gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerekmektedir. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşımada ve deniz ulaşımında yaşanabilecek gecikmeler için planlamaların güncellenmesi önerilmektedir.

AKDENİZ'E YAĞIŞ BAŞLANGICI VE GÜNEYDOĞU'DA YAZ HAVASI

Yağışlı sistem, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren etkisini güneye kaydırarak Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerine ulaşacak. Antalya'nın batı ilçeleri ile Burdur ve Isparta çevrelerinde de lokal sağanak geçişleri başlayacak olup, bölge halkının anlık hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerekmektedir.

Öte yandan, yağışlar ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde beklenmemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 26 dereceye kadar ulaşarak adeta yazdan kalma günler yaşatacak, ancak bu sıcaklık farkı sis oluşumu için elverişli koşulları yaratacaktır.

PERŞEMBE GECESİ KRİTİK SİS TEHLİKESİ: SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARI!

Önümüzdeki 48 saatin en kritik uyarısı, 5 Kasım Çarşamba'yı 6 Kasım Perşembe'ye bağlayan gece saatleri olan 00:00 ile 06:00 aralığı için verilen yoğun sis (pus) alarmıdır. Yağışın kesilmesi ve sıcaklıkların gece düşmesiyle birlikte sis, İç Anadolu Bölgesi'nin geniş bir bölümünü (Ankara, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Sivas) etkisi altına alacaktır.

Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük) ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı şehirleri (Erzurum, Kars, Ardahan) de sisin görüş mesafesini sıfıra yaklaştıracağı bölgeler arasında yer almaktadır. Sürücüler, özellikle bu kritik saatlerde seyahat etmekten kaçınmalı; zorunlu yolculuklarda ise hızlarını minimuma indirmeli, sis farlarını açık tutmalı ve takip mesafelerini artırmalıdır.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki 48 saat boyunca farklı hava koşulları hakim olacak. İstanbul, yağışlı sistemin merkezinde yer alacak; Çarşamba sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların gün boyu ve akşam saatlerinde aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yağış nedeniyle şehirdeki trafik yoğunluğunun artması ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanması olasıdır. Gündüz sıcaklıkları 18 ile 20 derece civarında seyredecektir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA: 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR: 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA: 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Göller yöresi ile Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 17°C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA: 18°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 15°C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA: 9°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyi ile Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU: 4°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE: 10°C, 19°C

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu

SİNOP: 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA: 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE: 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN: 14°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON: 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS: -2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN: 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 5°C, 24°C

Az bulutlu

GAZİANTEP: 11°C, 25°C

Az bulutlu

MARDİN: 13°C, 24°C

Az bulutlu

SİİRT: 11°C, 24°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, günün ilk saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, günün ilk saatlerinde 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 batısı akşam saatlerinde yer yer 7, Hatayın güney kıyıları öğle saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, bugün gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 m ila 0,5 m, Görüş: İyi.